В Белом доме не стали комментировать слова Путина о вовлеченности НАТО в украинский конфликт

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала комментировать высказывание президента России Владимира Путина по поводу того, что вовлеченность НАТО в украинский конфликт в корне меняет его характер и влечет риски военного противостояния Москвы с Североатлантическим альянсом.