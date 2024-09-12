В Белом доме не стали комментировать слова Путина о вовлеченности НАТО в украинский конфликт

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не стала комментировать высказывание президента России Владимира Путина по поводу того, что вовлеченность НАТО в украинский конфликт в корне меняет его характер и влечет риски военного противостояния Москвы с Североатлантическим альянсом.
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