Суд арестовал имущество генерала Беглова по делу о взятках на таможне

В Москве Басманный суд арестовал имущество на 49 млн рублей по уголовному делу о получении взятки экс-заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова, сообщает РИА Новости.
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