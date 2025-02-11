Банки смогут ограничивать переводы при подозрении на мошенничество

Российские банки смогут ограничивать размеры денежных переводов между физическими лицами до 100 тыс. рублей в месяц, если отправитель занесён в мошенническую базу данных Центрального банка, но против него не возбуждено уголовное дело.
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