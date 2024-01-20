В Институте Бека назвали день, который вы не забудете никогда. Есть одно условие

Замечали ли вы, что есть моменты в жизни, которые невозможно стереть из памяти? Вы действительно помните все: сколько было времени, во что вы были одеты, какие слова вам сказал собеседник или какое действие произошло.
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