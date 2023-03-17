﻿﻿Пирожки с мясом в духовке: нежное тесто, сочная начинка, румяная корочка. Этот рецепт – лучший способ порадовать близких домашней выпечкой, так что давайте готовить вместе, ведь домашняя выпечка – это всегда маленький праздник для всей семьи.