Сотрудники полиции в аэропорту Тюмени задержали нетрезвого гражданина, нарушавшего общественный порядок и оскорблявшего полицейских

22 января в 07:30 в ходе несения службы нарядом патрульно-постовой службы линейного отдела полиции в аэропорту «Рощино» на втором этаже воздушной гавани был замечен гражданин, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения.
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