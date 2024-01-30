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В Белом Доме работают над памятью президента Байдена

В Белом Доме работают над памятью президента Байдена

Помимо вернувшегося в строй министра обороны США Ллойда Остина (во всяком случае, на стуле он сидеть может), на этой свежей, как заявляется* , фотографии из Ситуационной комнаты в Белом доме политолог Елена Панина обратила внимание ещё на одну деталь.

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