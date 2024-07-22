Заместитель Председателя Совета Федерации совместно с полицейскими ОМВД России по району Марьино и общественниками провели акцию «Мама закрой окно»

Сенатор Российской Федерации Инна Святенко, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Марьино лейтенант полиции Александр Киреев, председатель общественных пунктов охраны порядка столицы и Общественного совета при ГУ МВД России по г.
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