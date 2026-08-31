Минздрав назвал Чеченскую Республику самым трезвым регионом России

Согласно данным Минздрава РФ за июль 2026 года, меньше всего чистого спирта на душу населения потребляют в Чеченской Республике — всего 0,02 литра этанола.
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