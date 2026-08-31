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Аргументы недели

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Минздрав назвал Чеченскую Республику самым трезвым регионом России

Минздрав назвал Чеченскую Республику самым трезвым регионом России

Согласно данным Минздрава РФ за июль 2026 года, меньше всего чистого спирта на душу населения потребляют в Чеченской Республике — всего 0,02 литра этанола.

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