ЦИК Грузии признала президентские выборы состоявшимися

Президентские выборы в Грузии признаны состоявшимися, поскольку в них приняли участие уже более половины членов от полного состава коллегии выборщиков, заявила официальный представитель грузинского ЦИК Натия Иоселиани.
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