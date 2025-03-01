Эксперты заявили о рисках в процессе запуска самозапретов на кредиты

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев 1 марта на "Госуслугах" запускается функционал самозапрета на кредиты. Каждый гражданин, который имеет подтвержденную учетную запись на портале и ИНН, может подать заявление о добровольном отказе от банковских потребкредитов, а также займов в микрофинансовых организациях (МФО).