В НАТО установили «красные линии» для вмешательства в конфликт на Украине

Североатлантический альянс установил «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство блока в конфликт на Украине, включая дальнейшие успехи армии России и якобы возможную провокацию Москвы.
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