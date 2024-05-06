Си Цзиньпин: КНР и ЕС должны бороться с эскалацией конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе трехсторонней встречи в Париже с французским президентом Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен выразил призыв к странам Европейского союза и Китаю противодействовать эскалации конфликта на Украине и готовить почву для проведения мирных переговоров, сообщает агентство «Синьхуа».