На Курском направлении бойцы РФ завершают освобождение Лебедевки

Военкоры сделали обзор на утро 4 марта о положении дел на Курском фронте. В телеграмм-канале «Два майора» рассказали, что в Курской области подразделения группировки войск «Север» с упорными боями продвинулись в направлении к южным окраинам Малой Локни, закрепляются.