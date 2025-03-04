На Курском направлении бойцы РФ завершают освобождение Лебедевки

Военкоры сделали обзор на утро 4 марта о положении дел на Курском фронте. В телеграмм-канале «Два майора» рассказали, что в Курской области подразделения группировки войск «Север» с упорными боями продвинулись в направлении к южным окраинам Малой Локни, закрепляются.
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