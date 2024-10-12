Открытый дрожжевой пирог с яблоками

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Дрожжевой пирог с яблоками, приготовленный по этому рецепту, очарует прекрасным ароматом и изумительным вкусом любого, кто попробует эту чудесную выпечку.