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RT Russia

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Это'О обвинили в нецелевом использовании средств за матч России и Камеруна

Это'О обвинили в нецелевом использовании средств за матч России и Камеруна

Президент Камерунской федерации футбола Самюэль Это'О попал под подозрение в присвоении денежных средств за товарищеский матч сборных России и Камеруна в 2023 году.

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