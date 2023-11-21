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Пилоты ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по пяти механизированным бригадам ВСУ

Пилоты ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по пяти механизированным бригадам ВСУ

Уничтожение большого скопления подразделений противника произошло на Купянском направлении.Лётчики оперативно-тактической авиации ВКС России нанесли точные ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации (ПВД) пяти бригад ВСУ на Купянском направлении.

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