Пилоты ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по пяти механизированным бригадам ВСУ

Уничтожение большого скопления подразделений противника произошло на Купянском направлении.Лётчики оперативно-тактической авиации ВКС России нанесли точные ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации (ПВД) пяти бригад ВСУ на Купянском направлении.
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