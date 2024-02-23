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Архивный эфир проекта на тему "Рак предстательной железы"

Архивный эфир проекта на тему "Рак предстательной железы"

На официальных YouTube-каналах театра «Геликон-опера» и Научного общества «Медицинская практика», на странице общества в «Одноклассниках», на Youtube-канале «Мослекторий», на сайте телеканала «Доктор» и в официальной группе «Доктор» в Одноклассниках прошла онлайн-встреча на тему «Рак предстательной железы».

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