Архивный эфир проекта на тему "Рак предстательной железы"

На официальных YouTube-каналах театра «Геликон-опера» и Научного общества «Медицинская практика», на странице общества в «Одноклассниках», на Youtube-канале «Мослекторий», на сайте телеканала «Доктор» и в официальной группе «Доктор» в Одноклассниках прошла онлайн-встреча на тему «Рак предстательной железы».