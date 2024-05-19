В пожаре на Соколиной Горе в Москве пострадал спасатель МЧС

Команда пожарных эвакуировала пострадавшего при тушении огня на востоке Москвы коллегу. Съемочная группа «Звезды» запечатлела момент, как пятеро сотрудников МЧС РФ на носилках в сопровождении сотрудника столичной Медицины катастроф пронесли человека, одетого в такую же форму.