Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В пожаре на Соколиной Горе в Москве пострадал спасатель МЧС

В пожаре на Соколиной Горе в Москве пострадал спасатель МЧС

Команда пожарных эвакуировала пострадавшего при тушении огня на востоке Москвы коллегу. Съемочная группа «Звезды» запечатлела момент, как пятеро сотрудников МЧС РФ на носилках в сопровождении сотрудника столичной Медицины катастроф пронесли человека, одетого в такую же форму.

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