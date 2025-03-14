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Царьград

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Украина осталась без ATACMS: США поставили меньше 40 ракет

Украина осталась без ATACMS: США поставили меньше 40 ракет

Запасы ракет ATACMS у украинских военных полностью исчерпаны, что негативно сказывается на их военных возможностях.

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