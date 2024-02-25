Примеры для подражания: Кучеров и Капризов набрали по три очка, Овечкин провёл 1400-й матч в НХЛ

Никита Кучеров и Кирилл Капризов стали одними из главных героев игрового дня в НХЛ. Форвард «Тампа-Бэй» отметился голом и двумя передачами в противостоянии с «Айлендерс» и не позволил Натану Маккиннону приблизиться к себе в гонке бомбардиров.