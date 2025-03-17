Россия связывается со странами, наемники из которых были замечены в Курской области. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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