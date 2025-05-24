Армия США изучает опыт использования БПЛА в конфликте на Украине — Трамп

США активно анализируют опыт применения БПЛА в вооруженном конфликте на Украине, заявил президент страны Дональд Трамп, 24 мая выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, следует из трансляции мероприятия.
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