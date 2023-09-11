РИАП "АПРАЛ" МТ

964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Трамп и не обязан поддерживать Путина, а что  зелёный уже очко намазал? за свой карман переживает, на страну ср@ть емуThe Economist: Пр...
  • Galina Kiseljwa
    Путину не нужна чья либо поддержка  . РФ самостоятельное самодостаточное и не нуждающаеся  в чей-либо поддержке ни со...The Economist: Пр...
  • Кирил Кирсанов
    Правильно сказано недофюрер можно сказать и презедурик и фюрер 2Президент Зеленск...

Политик Рогов: Работино превратилось для боевиков ВСУ в еще один Артемовск

Политик Рогов: Работино превратилось для боевиков ВСУ в еще один Артемовск

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что село Работино стало для украинской армии вторым Артемовском, где они потеряли самые боеспособные части.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх