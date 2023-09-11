Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что село Работино стало для украинской армии вторым Артемовском, где они потеряли самые боеспособные части.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, побеседовал с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что село Работино стало для украинской армии вторым Артемовском, где они потеряли самые боеспособные части.
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