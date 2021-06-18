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Мировая экономика оказалась на грани катастрофы из-за закрытия китайского порта

Мировая экономика оказалась на грани катастрофы из-за закрытия китайского порта

Закрытие одного из крупнейших китайских портов Яньтянь на фоне вспышки коронавируса может стать еще одной «катастрофой в ряду бедствий мировой цепочки поставок», сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Flexport Нериюса Поскуса.

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