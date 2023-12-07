Начальника штаба СОБР "Рысь" Алпатова обвиняют в заказных убийствах и разбое

Речь идёт о преступлениях, совершенных ещё в 1990-е годы.Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил журналистам о задержании действующих сотрудников Росгвардии, в числе которых начальника штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД)".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии