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Командиру Ил-76 Свешникову присвоили звание Героя России посмертно

Командиру Ил-76 Свешникову присвоили звание Героя России посмертно

В марте в Ивановской области разбился Ил-76. Командиру воздушного судна Сергею Свешникову посмертно присвоили звание Героя России, сообщил командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в интервью «Красной звезде».

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