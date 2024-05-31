Командиру Ил-76 Свешникову присвоили звание Героя России посмертно

В марте в Ивановской области разбился Ил-76. Командиру воздушного судна Сергею Свешникову посмертно присвоили звание Героя России, сообщил командующий военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов в интервью «Красной звезде».
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