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ИЗВЕСТИЯ iz

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Поклонник SHAMAN из Словакии поделился впечатлениями о его концерте

Поклонник SHAMAN из Словакии поделился впечатлениями о его концерте

Песни автора и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) должны услышать в Европе. Об этом 10 марта рассказал «Известиям» поклонник творчества певца шахтер Роберт Духонь, прилетевший в Москву из Словакии вместе со своей женой на концерт исполнителя.

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