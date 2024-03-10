Поклонник SHAMAN из Словакии поделился впечатлениями о его концерте

Песни автора и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) должны услышать в Европе. Об этом 10 марта рассказал «Известиям» поклонник творчества певца шахтер Роберт Духонь, прилетевший в Москву из Словакии вместе со своей женой на концерт исполнителя.
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