Театр абсурда
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Театр абсурда

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У ципсошной сволоты иных тем не осталось?

У ципсошной сволоты иных тем не осталось?

Поразительно, что у ципсошной сволоты никаких иных тем, кроме как потрещать о росте цен на бройлера и пищевые яйца, не осталось.

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Комментарии
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sergo38 Марков
Красиво написано. Обосновано. Не понятно только при каких делах здесь Путин и Мишустин. Да и Запад здесь при чем? Если у нас в Новосибирской области яйца и кура в цене поднимаются последние полгода с 60руб за десяток до 130рублей. И 130руб за кило до 370рублей. Может ни запад, ни Путин не виноват? И не ципсошники. А твари нажраться не могут? Такой момент автор не рассматривал?
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