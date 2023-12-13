У ципсошной сволоты иных тем не осталось?

sergo38 Марков

Красиво написано. Обосновано. Не понятно только при каких делах здесь Путин и Мишустин. Да и Запад здесь при чем? Если у нас в Новосибирской области яйца и кура в цене поднимаются последние полгода с 60руб за десяток до 130рублей. И 130руб за кило до 370рублей. Может ни запад, ни Путин не виноват? И не ципсошники. А твари нажраться не могут? Такой момент автор не рассматривал?