Мать боевика ВСУ помогла ВС России уничтожить группу украинского спецназа

Женщина, живя в Праге, рассказывала в Сети о том, где воюет ее сын, и собирала для него деньги.Мать украинского боевика, рассказывая о своем сыне в Сети, помогла бойцам ВС России запеленговать местонахождение диверсионно-разведывательной группы ВСУ.