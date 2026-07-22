Госсовет Татарстана ввел штрафы за отказ нанимать участников СВО

В Татарстане работодателей, отказавшихся нанимать участников СВО, ждут штрафы до 100 тысяч рублей. Закон, который вступит в силу с 1 января 2027 года, обязан выделять 1% рабочих мест для ветеранов спецоперации в организациях с численностью более 200 сотрудников.