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Царьград

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Русские могут рассчитывать на увеличение пенсии. Как этого добиться – советы финансиста

Русские могут рассчитывать на увеличение пенсии. Как этого добиться – советы финансиста

Определённый стаж поможет жителям России увеличить свою пенсию, заявила финансист Финогенова.Как оказалось, существует сразу несколько разновидностей трудового стажа, благодаря которым можно увеличить свою пенсию.

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