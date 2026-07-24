ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Дряхленькая, все висит»: Секреты интимной жизни Пугачевой и Галкина* раскрыла звездный психолог

«Дряхленькая, все висит»: Секреты интимной жизни Пугачевой и Галкина* раскрыла звездный психолог

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году, супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которых выносила суррогатная мать.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Отвратительно, когда &quot;звездным психологом&quot;называют отвратительную бабу, которая уже много лет занята только набиванием себе цены при помощи любых самых пошлых и гнусных сплетен и умозаключений. Отечественная психологическая наукав большом долгу, если под видом &quot;практики&quot; преподносятся ссплетни и домыслы таких, как эта &quot;психолог&quot;. По-моему, это стыдно.
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