«Дряхленькая, все висит»: Секреты интимной жизни Пугачевой и Галкина* раскрыла звездный психолог

АМ

Алиса Майская

Отвратительно, когда "звездным психологом"называют отвратительную бабу, которая уже много лет занята только набиванием себе цены при помощи любых самых пошлых и гнусных сплетен и умозаключений. Отечественная психологическая наукав большом долгу, если под видом "практики" преподносятся ссплетни и домыслы таких, как эта "психолог". По-моему, это стыдно.