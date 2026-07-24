«Дряхленькая, все висит»: Секреты интимной жизни Пугачевой и Галкина* раскрыла звездный психолог

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году, супруги воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которых выносила суррогатная мать.
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