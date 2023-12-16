Депутат Хамзаев хочет запретить название "детское шампанское"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев от партии "Единая Россия" заявил, что собирается запретить название "детское шампанское", а также призвал к тому, чтобы наказывать производителей за популяризацию алкоголя среди детей.
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