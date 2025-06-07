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Полезные советы

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Твоя энергия – твой самый ценный ресурс!

Твоя энергия – твой самый ценный ресурс!

Остановись на мгновение и почувствуй …. Как ты ощущаешь себя? Полна ли ты сил и вдохновения, или чувствуешь усталость и опустошение? В нашем бешеном ритме жизни мы часто забываем о самом главном – о своей энергии.

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