Почти 1 млрд рублей выделили дополнительно для сфер здравоохранения, образования и промышленности

Изменения в бюджет Нижегородской области 2023 года внесли депутаты регионального Заксобрания. Они предполагают повышение финансирования сфер здравоохранения, образования и промышленности, рассказали в ЗСНО.
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