Тверские правоохранители напомнили школьникам о безопасности на железной дороге

В преддверии наступления весенних каникул, в рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность», сотрудники Тверского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями Общественного совета при линподразделении и Тверским межрайонным транспортным прокурором Константином Волковым для первоклассников СОШ № 21 города Твери организовали познавательно-профилактическую экскурсию.