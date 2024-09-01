Леонид Огуль провел для астраханских первоклассников благотворительный праздник в День знаний

Ростовые куклы, спектакль «Сказка без подсказки», мелодии Астраханского духового оркестра, много музыки, улыбок и детского смеха, канцелярские наборы в подарок – в Астраханском театре юного зрителя для младших школьников состоялся благотворительный праздник, который по традиции организовал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль.