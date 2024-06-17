Леус: в Петербург дожди придут к вечеру понедельника

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода Согласно прогнозу ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в Северной столице будет ощутимо влияние северной периферии черноморского циклона.
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