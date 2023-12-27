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Киев обиделся на ООН за критику закона о запрете канонической Украинской Православной Церкви

Киев обиделся на ООН за критику закона о запрете канонической Украинской Православной Церкви

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в среду, 27 декабря, заявил, что считает незаслуженной критику Украины со стороны верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу закона о запрете канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ) – сообщают украинские СМИ.

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