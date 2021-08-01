Франция пытается защитить боевиков от армии Сирии

smi.todayПолитикаФранция пытается защитить боевиков от армии СирииВласти Сирии раскритиковали заявление Министерства иностранных дел Франции о ситуации в арабской республике.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьlife styleВ первую очередь Франция "должна проявлять максимальную сдержанность по отношению к ситуации в СОБСТВЕННВХ регионах и отказаться от насилия" в отношении СВОИХ граждан, протестующих против ковид-мер, а также в отношении желтых жилетов. А суверенный член ООН Республика Сирия сама решит, как восстановить НА СВОЕЙ территории мирную жизнь. Искалеченную с участием шайки СШАКомментировать
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