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Франция пытается защитить боевиков от армии Сирии

Франция пытается защитить боевиков от армии Сирии

Власти Сирии раскритиковали заявление Министерства иностранных дел Франции о ситуации в арабской республике.

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life style
В первую очередь Франция "должна проявлять максимальную сдержанность по отношению к ситуации в СОБСТВЕННВХ регионах и отказаться от насилия" в отношении СВОИХ граждан, протестующих против ковид-мер, а также в отношении желтых жилетов. А суверенный член ООН Республика Сирия сама решит, как восстановить НА СВОЕЙ территории мирную жизнь. Искалеченную с участием шайки США

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