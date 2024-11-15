Певица Слава чуть не потеряла сознание прямо на сцене

Певица Слава вышла на связь с поклонниками и поделилась проблемами со здоровьем. Артистка рассказала, что в последнее время у неё было слишком много съемок и выступлений, и из-за этого сил почти не осталось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии