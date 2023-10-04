Политики из стран Европейского союза (ЕС) не исключают вступления Украины в региональное содружество к 2030 году, что свидетельствует об их вере в способность "нынешнего бандеровского государства" просуществовать до этого момента.
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