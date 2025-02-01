Внедорожники Tank, стоит ли их покупать для российской эксплуатации

Внедорожники Tank (подразделение Great Wall) позиционируются как премиальные модели с современным дизайном и технологиями, но их покупка для российских условий требует анализа нескольких ключевых факторов.
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