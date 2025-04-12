На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

На Камчатке объявили оранжевый код авиационной опасности из-за извержения вулкана Безымянный. Столб пепла поднялся на высоту четыре километра, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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