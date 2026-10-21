ФСБ задержала гражданина Германии, который успел повоевать в Афганистане, Сомали и Сирии, а затем решил подзаработать на украинском конфликте.
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