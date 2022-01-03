Кофейный ликер

Работаю в одной военной "закрытой конторе". Есть в нашем коллективе один уникальный молодой кандидат наук, который, даже несмотря на обладание 10 даном по алкоголизму, остается одаренным ученым и исключительным генератором позитива для всего отдела.
Работаю в одной военной "закрытой конторе". Есть в нашем коллективе один уникальный молодой кандидат наук, который, даже несмотря на обладание 10 даном по алкоголизму, остается одаренным ученым и исключительным генератором позитива для всего отдела.
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