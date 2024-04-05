Пермская мэрия нашла хитрый способ оказания помощи фронту

Администрация Перми намерена передать в зону СВО пять автомашин марки УАЗ. На рассмотрение гордумы мэр Эдуард Соснин внес проект решения о передаче автомобилей, которые находятся в собственности города, Российской Федерации.
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