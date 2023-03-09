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MDR: в Саксонии зарегистрировали более 1400 преступлений против украинцев

MDR: в Саксонии зарегистрировали более 1400 преступлений против украинцев

С января 2022 года по 24 февраля 2023 года на территории Саксонии зарегистрировано свыше 1400 преступлений в отношении украинцев, сообщает телерадиокомпания Mitteldeutscher Rundfunk со ссылкой на Государственное управление уголовной полиции региона.

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