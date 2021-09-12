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Скончался актёр сериалов «Глухарь» и «Интерны» Владимир Яковлев – ему было всего 63

Скончался актёр сериалов «Глухарь» и «Интерны» Владимир Яковлев – ему было всего 63

Владимир Яковлев. Фото sorokanews.ru Лидия Губина11 сентября стало известно, что ещё 27 августа ушёл из жизни известный актёр Владимир Яковлев.

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